Обучение грузинских студентов будут финансировать ОАЭ

Студенты из Грузии смогут получать высшее образование в ОАЭ с этого года. Эмираты намерены финансировать обучение грузинской молодежи в своих университетах.

В 2026 году начнется набор студентов из Грузии в вузы ОАЭ, оплачивать образование будут Эмираты, сообщили в министерстве образования Грузии по итогам встречи главы ведомства Гиви Миканадзе с министром высшего образования и научных исследований ОАЭ Абдуррахманом Аль Аваром в Дубае.

"Особое внимание было уделено реализации нового образовательного проекта, в рамках которого ОАЭ предоставляют финансирование для обучения грузинских студентов в местных университетах. Было отмечено, что набор студентов начнется в этом году"

– Минобразования Грузии

Подробностей о том, как будет проводиться отбор студентов для участия в программе и какими будут условия обучения пока нет.