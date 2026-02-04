Россия не вмешивается в переговоры США и Ирана – МИД РФ

Глава российского МИД заявил, что никто не должен мешать переговорам Вашингтона и Тегерана, Москва также не вмешивается, но поддерживает справедливый диалог сторон.

РФ не вмешивается в существо переговоров США и Ирана, об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

"Об этом (новой сделке и отмене санкций - прим. ред.) должны договариваться Иран и Соединенные Штаты. Надеюсь, что им не будут мешать"

– Сергей Лавров

Он добавил, что российская сторона готова будет содействовать, если в рамках сделки возникнут те или иные конкретные меры, в реализации которых РФ может быть полезна, в том числе имеющийся опыт с сохранением урана.

"Они все это прекрасно знают. Мы сейчас не вмешиваемся в существо переговоров. Иран в очередной раз публично, устами своего президента продемонстрировал заинтересованность в диалоге при понимании, что он будет справедливый и нацеленный на баланс интересов. Мы в этом заинтересованы"

– Сергей Лавров

Президенты РФ и ИРИ Владимир Путин и Масуд Пезешкиан недавно имели телефонный разговор, напомнил министр, также, отметил он, стороны также контактируют на экспертном уровне.