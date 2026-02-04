Вестник Кавказа

Берлин призвал Тегеран к "настоящим переговорам"

Бранденбургские ворота
© Фото: Лев Любимов/ “Вестник Кавказа“
Германия призывает Иран к "настоящим переговорам" и отказу от ядерной программы. Берлин координирует усилия с Вашингтоном.

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Тегеран к "настоящим переговорам" в преддверии грядущих консультаций с США в Омане. 

По словам Мерца, Иран должен свернуть все ядерные разработки и отказаться от враждебной политики в отношении Израиля и других соседей по региону. Мерц отметил, что переговорный процесс стартует в ближайшие часы. По его словам, Берлин находится в тесном контакте с США. 

Напомним, что переговоры по иранской ядерной проблеме должны состояться завтра, 6 февраля. Вашингтон согласился изменить переговорную площадку с Турции на Оман.

