США начали работы по организации строительства TRIPP

Американская компания AECOM дала старт подготовительным работам по исследованию участка под проект TRIPP.

Представители американской инженерно-консалтинговой компании AECOM прилетели на территорию Армении для начала работы по исследованию участка будущего строительства TRIPP, сообщилo посольство США в Армении.

В сообщении говорится о том, что в настоящее время планируется разработать технико-экономическое обоснование предстоящих работ, а также предложить некоторые варианты строительства железной дороги и другой инфраструктуры.

Это будет способствовать "улучшению транспортной доступности и региональной интеграции", отметили в посольстве.

Напомним, ранее была опубликована совместная декларация США и Армении о реализации проекта Маршрута Трампа (TRIPP).