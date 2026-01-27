Авария на железной дороге остановила поезда в Крым

Сход с рельсов подвижного состава в Тамбовской области фактически заблокировал на путях восемь поездов, следовавших в Крым и обратно – все они задерживаются в пути от трех до восьми часов.

Инцидент на железной дороге, произошедший сегодня в Тамбовской области и связанный со сходом с рельсов подвижного состава, заблокировал восемь пассажирских поездов Симферополь и из крымской столицы, сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".

На пути следования в столицу Крыма задерживаются три пассажирских поезда из Москвы и один – из Санкт-Петербурга, такая же ситуация с пассажирскими составами, следующими в обратном направлении, передает "АиФ-Крым".

"Время в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки, а пассажиры поездов, которые задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой"

- "Гранд Сервис Экспресс"

Время опоздания составляет от 3 до 8 часов, добавили в пресс-службе компании-перевозчика.