Парламентскую комиссию по ценам на продукты продолжают создавать в Грузии

В грузинском парламенте продолжается формирование временной комиссии по ценам на продукты, лекарства и топливо – определено количество ее членов.

Комитет по процедурным вопросам грузинского парламента установил число членов и квоты для разных партий в составе комиссии, которая займется ценами на продукты питания, лекарства и топливо, такое сообщение распространила пресс-служба законодательного органа.

В состав комиссии войдут 14 человек, половина будет из правящей партии "Грузинская мечта". Еще по три человека будут представлять партии "Сила народа" и "За Грузию". Кроме того, в комиссии будет работать один человек от партии "Евросоциалисты". Председателем комиссии станет руководитель комитета экономической политики Шота Берекашвили

"Комиссия будет работать до конца апреля, при этом планируется активная коммуникация с бизнес-сектором"

– депутат от "Грузинской мечты" Давид Матикашвили

Заключение комитета будет передано в бюро парламента. На его следующем заседании предполагается утвердить число членов комиссии и квоты для партий.

Комиссия соберется на первое рабочее заседание завтра.