Вестник Кавказа

Парламентскую комиссию по ценам на продукты продолжают создавать в Грузии

Парламентскую комиссию по ценам на продукты продолжают создавать в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В грузинском парламенте продолжается формирование временной комиссии по ценам на продукты, лекарства и топливо – определено количество ее членов.

Комитет по процедурным вопросам грузинского парламента установил число членов и квоты для разных партий в составе комиссии, которая займется ценами на продукты питания, лекарства и топливо, такое сообщение распространила пресс-служба законодательного органа.

В состав комиссии войдут 14 человек, половина будет из правящей партии "Грузинская мечта". Еще по три человека будут представлять партии "Сила народа" и "За Грузию". Кроме того, в комиссии будет работать один человек от партии "Евросоциалисты". Председателем комиссии станет руководитель комитета экономической политики Шота Берекашвили

"Комиссия будет работать до конца апреля, при этом планируется активная коммуникация с бизнес-сектором"

– депутат от "Грузинской мечты" Давид Матикашвили

Заключение комитета будет передано в бюро парламента. На его следующем заседании предполагается утвердить число членов комиссии и квоты для партий.

Комиссия соберется на первое рабочее заседание завтра.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
820 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.