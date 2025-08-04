"Алмаз-Антей" анонсировал участие в оборонной выставке в Эр-Рияде

Вскоре участники и гости выставки World Defense Show 2026, которая откроется в столице Саудовской Аравии, смогут познакомиться с лучшими образцами средств ПВО производства российского концерна "Алмаз-Антей".

Российский государственный концерн "Алмаз-Антей", объединяющий предприятия, разрабатывающие и выпускающие вооружения для противовоздушной обороны и противоракетной обороны, покажет на международной выставке World Defense Show в Саудовской Аравии современные образцы средств ПВО и радиолокационной техники различного назначения, сообщил заместитель генерального директора организации Александр Ведров.

"Концерн старается максимально полно представить свою продукцию, продвигаемую не только в соответствующий регион мира, но и за его пределами. При этом учитываются и состояние, а также перспективы развития сотрудничества с традиционными и потенциальными иностранными партнерами"

- Александр Ведров

Экспозиция концерна будет основываться на моделях средств ПВО для сухопутных войск, способных создавать эшелонированную систему ПВО-ПРО – это ЗРС большой дальности "Антей-4000", ЗРК средней дальности "Викинг" и ЗРК малой дальности семейства "Тор", передает ТАСС.

Руководство концерна ожидает, что его экспозиция вызовет активный интерес посетителей. Реальные образцы военной техники разработки и производства концерна на World Defense Show 2026 представлены не будут, - подчеркнул Ведров.

Напомним, оборонная выставка пройдет в Эр-Рияде с 8 по 12 февраля.