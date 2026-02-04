Симонян заявил о сбалансированной внешней политике Еревана

Ереван не намерен примыкать к какой-либо доминанте на внешней арене и работать против кого-либо, заявил спикер парламента Симонян.

Спикер парламента Армении Ален Симонян, который находится с визитом в России, заявил, что Ереван проводит сбалансированную внешнюю политику. По его словам, Армения пытается дистанцироваться от принятия чьей-либо стороны в контексте оппозиции ЕС и Москвы.

"Я считаю, что Армения как суверенное государство имеет право сбалансировать свою политику. Армения не собирается вставать на чью-либо сторону или работать против кого-то"

– Ален Симонян

По словам Симоняна, Армения обладает собственным видением на внешнеполитической арене. Как отметил спикер парламента РА, Ереван не собирается менять курс.

Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что Москва стремится к стабильной политической ситуации в Армении.