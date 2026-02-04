Вестник Кавказа

Нетаньяху соберет Совбез Израиля перед переговорами США и Ирана

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Биньямин Нетаньяху созывает Совбез для обсуждения дальнейших шагов Израиля после завершения переговоров Ирана и США в Омане.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху проконсультируется с членами силового блока в рамках заседания Совбеза страны. Встреча пройдет сегодня, ее приурочили к грядущим в Омане переговорам США и Ирана, передает The Times of Israel. 

Сообщается, что встреча должна была состояться 8 февраля, однако премьер Израиля перенес ее на более раннее время, чтобы спланировать действия Тель-Авива после завершения консультаций в Омане. 

Ранее в СМИ сообщалось, что Израиль может провести самостоятельную военную операцию против Ирана. 

Напомним, что Вашингтон и Тегеран проведут обсуждение иранской ядерной проблемы в ходе переговоров, которые пройдут завтра в Омане.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
745 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.