Доллар по 40 рублей: Аксаков прокомментировал тенденцию

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал прогнозы, согласно которым курс доллара упадет до 40 рублей.

Курс доллара снижается, и эта тенденция, по всей видимости, продолжится, хотя упадет ли американская валюта до 40 рублей за $1, сказать нельзя, заявил, комментируя соответствующие прогнозы, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Есть прогнозы, что российский рубль укрепится до 40 рублей за доллар, поскольку американцы довольно активно эмитируют свои денежные знаки, и эта эмиссия не остается незамеченной на рынках. Курс доллара снижается"

– Анатолий Аксаков

Парламентарий отметил, что, исходя из развития ситуации в мировой экономике, которая в последнее время переживает серьезные потрясения, доллар может слабеть и дальше.

Так, напомнил он, страны-участницы БРИКС сейчас во многом прекращают использование доллара и евро на мировых рынках, рассчитываясь в нацвалютах, что еще больше снижает курс американской валюты.

"Не совсем уверен, что доллар опустится до 40 рублей, но тенденции, ведущие к этому, на рынке сейчас происходят"

– Анатолий Аксаков

Глава комитета добавил, что ЦБ РФ и правительство России реализуют сбалансированную финансовую политику, которая не направлена на ослабление национальной валюты, передает "Парламентская газета".