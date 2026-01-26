Новый сноупарк открыли на курорте Архыз

На курорте Архыз в Карачаево-Черкесии открылся сноупарк, преднозначенный для экстрималов, а также опытных лыжников и сноубордистов.

В Карачаево-Черкесии на горнолыжном курорте Архыз был открыт сноупарк, для тех, кто предпочитает экстримальное катание, сообщила пресс-служба курорта.

"Для любителей экстрима на южном склоне курорта в туристическом поселке Романтик появилось отличное место — сноупарк на высоте 1 850 метров. Он рассчитан на опытных лыжников и сноубордистов"

– пресс-служба курорта Архыз

Уточняется, что парк оснащен зонами различного уровня сложности для фри-стайла и джиппинг-зоной с рейлами и боксами.

В пресс-службе также уточнили, что вся инфраструктура сноупарка отвечает всем требованиям безопасности горнолыжного комплекса Архыз.

Всесезонный курорт Архыз в Карачаево-Черкесии — один из самых популярных горнолыжных комплексов России, включает две туристические деревни, более 30 средств размещения, 27 км трасс с системой искусственного снегообразования и девять канатных дорог, а также байк-парк с трассой более 20 км.