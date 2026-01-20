На курорте "Архыз" заработал обновленный Центр адаптивного спорта и туризма

Власти карачаево-черкесского горнолыжного курорта "Архыз" открыли в новой локации Центр адаптивного спорта и туризма для детей с ограничениями по здоровью – теперь он работает рядом с новой горнолыжной трассой для детей.

На курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии (КЧР) в новой локации заработал Центр адаптивного спорта и туризма для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – тепрь он располагается в шаговой доступности от нового учебного детского склона с траволатором, открывшимся недавно, сообщили в пресс-службе курорта.

"На курорте "Архыз" состоялось торжественное открытие обновленного Центра адаптивного спорта и туризма "Архыз 2.0" – он перешел на новый уровень развития и располагается в здании инфо-центра на склоне "Лунная Поляна""

- пресс-служба курорта

Это не только позволило создать полностью безбарьерную и комфортную среду для участников программы благотворительного фонда "Мантера" и их семей, но и расширило возможности центра: теперь здесь для родителей и сопровождающих есть комфортная зона ожидания, а совсем рядом – всего в 10 м от здания – находится новый учебный детский склон, передает портал "Это Кавказ".

Еще одна новинка ждет участников уже завтра – между столицей КЧР городом Черкесском и Архызом начнет ходить бесплатный шаттл, который будет перевозить участников программы адаптации три раза в неделю.

В своем первом сезоне год назад центр наработал солидную практику, проведя свыше 300 часов занятий с детьми – ее прошли 43 ребенка с ОВЗ из разных регионов России.