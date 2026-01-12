На чеченском курорте Ведучи заработала детская горнолыжная трасса

На всесезонном высокогорном курорте Ведучи в Чечне сегодня заработала новая горнолыжная трасса, рассчитанная на самых маленьких лыжников – она выросла до 200 метров, а для удобства детей на верхний ее участок доставляет траволатор.

На всесезонном чеченском курорте Ведучи сегодня заработала новая детская трасса. Для удобства юных лыжников на ней установили дополнительный траволатор – бесступенчатый конвейер, который доставляет их наверх, и увеличили протяженность горнолыжного спуска до 200 м.

"Изначально детский спуск Ведучи был 80 м, сейчас его длина составляет 200 м. Верхняя его часть более пологая, нижняя - с большим уклоном и сужением. В этом сезоне мы ставим перед собой задачу увеличить число гостей, которые впервые встают на горные лыжи"

- заместитель гендиректора Кавказ.РФ Рустам Тапаев

Ведучи – хорошая школа для юных лыжников, пока он несильно загружен, что позволяет будущим мастерам горных лыж получить первые практические навыки в катании. Так, за прошедшие новогодние каникулы на Ведучи впервые встали на лыжи более 400 юных спортсменов из общего числа визитеров в 2785 человек, рассказали в КавказюРФ, передает портал "Это Кавказ".

Аналогичный детский учебный склон на днях открылся и на карачаево-черкесском горнолыжном курорте Архыз, на нем уже тренируются дети до пяти лет.