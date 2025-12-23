На курортах Кавказа подсчитали число новогодних гостей

Курорты Кавказа во время длинных новогодних каникул посетили больше 70 тысяч туристов, а самое большое число отдыхающих было отмечено в канун Сочельника, 5 января, сообщили в институте развития Кавказ.РФ.

Минувшие длинные новогодние выходные стали весьма успешными для кавказских курортов – только за время новогодних каникул "Эльбрус", "Ведучи" и "Мамисон" посетили более 70 тыс российских путешественников, сообщили в институте развития Кавказ.РФ.

"70,7 тыс отдыхающих посетили курорты Кавказа в новогодние каникулы. Это на 11 тыс человек больше, чем в аналогичный период годом ранее. Средний рост турпотока составил 18%, причем лидером по приросту туристов стал чеченский "Ведучи""

- Кавказ.РФ

Североосетинский горнолыжный курорт "Мамисон" уже с первых дней января вышел на тысячу гостей в день, а кабардино-балкарский "Эльбрус" принимал до 7 тыс визитеров ежедневно, но самой популярной датой у туристов стало 5 января: в "Эльбрусе" отдыхали 7,3 тыс человек, а в "Мамисоне" - 1,3 тыс человек. На "Ведучи" в этот день принял 450 человек, что тоже стало для него рекордом, передает ТАСС.

И такой рост туристов был отмечен несмотря на то, что сама природа испытывала на прочность и людей, и технику – отсутствие снега и ветра буквально в одну ночь сменились настоящим снежным циклоном, который даже частично парализовал работу курортов, однако команда эксплуатации отлично справилась с проблемами, организовав круглосуточную работу.

Больше других порадовал "Эльбрус" – он открыл для своих гостей новую восточную зону с двумя канатными дорогами и вечерним катанием, которое собирало до 500 человек ежедневно. Также здесь прошел традиционный праздничный спуск Дедов Морозов.