Мы почти добились урегулирования украинского конфликта – Трамп

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Президент Соединенных Штатов заявил о том, что стороны, участвующие в переговорах по урегулированию украинского конфликта, почти достигли своей основной цели.

Стороны практически добились украинского урегулирования, такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в ходе выступления на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне.

Тем не менее, подчеркнул глава Соединенных Штатов, участники переговоров очень плотно работают ради достижения своей главной цели.

"Мы очень близки к тому, чтобы добиться этого (конфликта на Украине – ред). Мы почти добились этого"

– Дональд Трамп

Напомним, сегодня в Абу-Даби состоялось продолжение второго раунда переговоров Москва-Вашингтон-Киев по урегулированию украинского конфликта.

