4-5 февраля в Эмиратах прошел второй раунд переговоров США, России и Украины. По информации ТАСС, обсуждение строилось вокруг территориальных вопросов, механизмов прекращения огня и экономических аспектов.

Состав делегаций во втором раунде сохранился с первого раунда без изменений. Российскую возглавил начальник Главного управления Генштаба ВС России адмирал Игорь Костюков, украинскую - начальник СНБО Рустем Умеров, а американскую - зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник Стивен Уиткофф.

Подробности, как и по прошлому раунду, неизвестны, но представители США и американские СМИ снова настроены оптимистично. Еще до старта переговоров госсекретарь Марко Рубио утверждал, что круг нерешенных вопросов сузился, осталось договориться по территориям.

Сам участник переговоров Уиткофф обещает прогресс в ближайшие недели. "Консультации будут продолжаться, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс", - написал он в соцсети Х.

Промежуточный успех уже есть. Украина и Россия договорились об обмене пленными 314 на 314. "Это первый подобный обмен за пять месяцев. Этот результат был достигнут в ходе подробных и продуктивных мирных переговоров", - анонсировал Уиткофф, поблагодарив ОАЭ за организацию переговоров и своего шефа Трампа "за его лидерство, благодаря которому стало возможным заключение этого соглашения".

Тем временем американская пресса говорит о положительном фоне диалога в Абу-Даби. ABC News со ссылкой на неназванного чиновника сообщил, что переговоры трех стран были "продуктивными".

Оптимизм не стал отрицать и спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Хотя Британия и Европа пытаются помешать переговорному процессу, но "чем больше таких попыток происходит, тем больше мы видим, что, безусловно, прогресс есть", заметил он.

О признаках прогресса можно наблюдать и по украинским СМИ. Они считают, что разговор в Абу-Даби 4-5 февраля получился "более конструктивным", чем в прошлый раз, и акцентировался на технических аспектах. При этом по территориальному вопросу и политическим темам надежд не так много. Ранее в России давали понять, что признание Донбасса российским является необходимым условием подписания мирной сделки. Негатива с украинской стороны прибавило и прекращение так называемого "энергетического перемирия", завершенного Россией по договоренности с Трампом после 1 февраля.

В то же время Дональд Трамп как главный посредник, который требует прекращения боевых действий, похвалил президента РФ Владимира Путина за то, что тот сдержал свое слово, и перемирие продержалось "от воскресенья до воскресенья".

Удастся ли добиться практических результатов после второго раунда в Абу-Даби, узнаем совсем скоро.

Во всяком случае, уже сейчас можно отметить, что диалог не сломан. Некоторое время до нового года западные СМИ снова начали писать о новой эскалации и санкциях против России. Однако дипломатия получила новое дыхание после переговоров в ОАЭ.

Трамп несколько смягчил риторику по отношению к Кремлю и пока не говорит, что разочарован в Путине. С другой стороны, журналисты обращают внимание на более практичный и конструктивный характер переговоров в ОАЭ. Обсуждаются не только территории, но и модальности соблюдения будущего мира.

Ну и в-последних, Евросоюз стал более сдержанным в своем отношении к уступке Украиной территорий. "Украинцев сильно подталкивают к тому, чтобы они пошли на очень сложные уступки, на которые они готовы, потому что они действительно хотят, чтобы эта война прекратилась", — заявила на днях глава евродипломатии Кая Каллас.

В мире спорта уже считают мир свершившимся фактом. Президент ФИФА Джанни Инфантино призвал вернуть российские команды в футбольные турниры.