Вторая встреча в Абу-Даби: мир близок?

4 февраля в столице ОАЭ начался второй раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США. Встреча, которая продлится до 5 февраля, проходит на фоне эскалации ударов по энергетике Киева и Белгорода.

Участники и фон переговоров

Российскую делегацию во втором раунде переговоров в Абу-Даби вновь возглавляет начальник ГУ Генштаба Игорь Костюков. Украину представляет секретарь СНБО Рустем Умеров. США задействовали спецпосланника Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера — они проведут отдельные встречи с обеими делегациями. "Переговоры в трехстороннем формате, затем — рабочие группы", — подтвердил Умеров.

Первый раунд 23-24 января в Абу-Даби прошел за закрытыми дверями. Axios цитировал источники: "Обсуждали все, обедали вместе — почти как друзья". Financial Times писала о намеках Вашингтона Киеву на уступки по Донбассу в обмен на гарантии безопасности. Кремль, наоборот, предостерегал от эйфории и ожиданий прорыва.

Сейчас издание Politico прогнозирует, что второй раунд будет "более многообещающим", с акцентом на территории.

Переговоры должны были пройти изначально1 февраля, но их отложили "из-за графиков". Накануне Россия возобновила удары по энергетике Украины — Киев, Харьков, Одесса. Белгород тоже пострадал после ракетного обстрела ВСУ. Зеленский обвинил Москву и потребовал реакции США.

Мораторий Трампа

Идея энергетического перемирия принадлежит Дональду Трампу. 29 января он объявил, что Путин по его просьбе дал паузу российским войскам в ударах по украинской энергетике до 1 февраля. Кремль подтвердил договоренность.

Накануне нового раунда переговоров в Абу-Даби Трамп в Белом доме не сдержал эмоций: "Я хочу, чтобы он прекратил войну! Путин сдержал слово на неделю — это много при такой погоде". Он похвалил Кремль, но выразил разочарование отказом продлить паузу. Зеленский возмущен: "Это была идея Америки — пауза на дипломатию и зиму". Тем временем газета The New York Times уточняет, что Киев просил мораторий еще на первом раунде.

Западные СМИ подмечают, что Трамп пытается оказывать давление на обе стороны. "Трамп выкручивает руки Киеву ради сделки с Москвой", — пишут в FT. Рубио подтвердил: Донбасс — ключевой вопрос.

Главный вопрос - территории?

Администрация Трампа сейчас продавливает нарратив о том, что главный и самый сложный вопрос - это территории. То есть, если Украина согласится вывести свои войска целиком и полностью из Донбасса, остальные темы - дело техники. При этом Рубио и не отрицает, что "на повестке множество вопросов". Помощник Путина Юрий Ушаков призывает не забывать и об остальных сложностях. "Территории - главное, но не единственное", - говорит он.

Пока в Абу-Даби идут обсуждения, западные СМИ сообщают, что якобы план Трампа подразумевает вступление Украины в ЕС. Россия в категоричной форме эту идею не отвергает, но пока что в самом Евросоюзе нет консенсуса об ускоренном принятии в свой состав Киева. Даже ярый сторонник Украины, канцлер ФРГ Фридрих Мерц исключил вступление Киева в 2027 году.

Роль монархий Залива

Отдельно стоит сказать о посреднической роли стран Ближнего Востока. Раньше все ключевые мирные переговоры проходили в Европе. Минск, Вена, Женева, Осло. А сейчас главные конфликты - между Ираном и США, Россией и Украиной - решаются в Омане и ОАЭ. Кстати, в том же Абу-Даби в прошлом июле встречались лидеры Армении и Азербайджана, за чем последовал саммит с Дональдом Трампом в августе. И сегодня также президент Ильхам Алиев провел переговоры с премьер-министром Николом Пашиняном в столице ОАЭ.

Почему США остались в формате Абу-Даби?

Американист Малек Дудаков объяснил "Вестнику Кавказа" мотив Вашингтона остаться участником переговоров Москвы и Киева в ОАЭ, несмотря на первоначальное желание отказаться от такой роли.

"Напомню, что США поначалу не планировали участвовать во втором раунде переговоров в Абу-Даби. Позиция Вашингтона была довольно удобной: американцы представляют себя как арбитра переговорного процесса, который смог усадить Россию и Украину за стол переговоров. В дальнейшем они надеялись немного отстраниться от переговорного процесса, чтобы снять с себя ответственность за то, к чему эти переговоры приведут – если переговоры провалятся, в этом обвинят Россию и Украину, а если закончатся успехом, его назовут грандиозным достижением Дональда Трампа. Риски минимальные, а преимущества максимальные", - прежде всего сказал он.

"Но такая удобная конструкция не получилась у американцев. Одна из причин состоит в том, что, как мы видим, сохраняются большие проблемы во взаимодействии США с украинской делегацией. Украинцы снова показывают свою недоговороспособность, идут на срыв либо затягивание переговорного процесса, выдвигают условия, которые, очевидно, неприемлемы для России и даже для США, применяют разные психологические манипуляции. В том числе они обвиняют Россию в том, что якобы мы срываем неформальное энергетическое перемирие – хотя всем очевидно, и даже Дональд Трамп подтвердил, что Россия этим не занимается. Поскольку украинская сторона ведет себя максимально непродуктивным и неконструктивным образом, США приходится снова втягиваться в переговорный процесс", - продолжил Малек Дудаков.

"По сути, в Абу-Даби американская делегация выступает в роли няньки и стоит над душой у Владимира Зеленского, понимая, что иначе Киев не будет идти на вменяемые переговоры. В Вашингтоне видят, что как только американцы отдаляются от переговорного процесса, Украина тут же начинает терять всякий интерес к диалогу с Россией. Долгосрочно такая стратегия привлечения США в переговоры является проигрышной для украинских лоббистов, поскольку время работает на стороне России. Однако они надеются методом затягивания добиться для себя лучших уступок, особенно со стороны американцев. То есть Украина ведет торг с США: мы готовы пойти на то или это только в обмен на гарантии безопасности и большие послевоенные инвестиции а-ля новый план Маршалла", - отметил американист.

"Если говорит об актуальной повестке встречи в Абу-Даби, то на ней будут обсуждаться прежде всего два момента. Первый – военно-технический, куда входит обмен военнопленными и обмена телами погибших и, возможно, создание какого-то механизма, при помощи которого гражданские лица смогут пересекать линию фронта. Здесь результаты наверняка будут. Второй – общеполитический, в котором сосредоточены самые чувствительные для Украины вопросы: признание территориальных потерь, вывод войск с Донбасса, нейтральный статус Украины по итогам конфликта, сокращение численности ВСУ. К этому пытаются притянуть гарантии безопасности. По самым чувствительным для Киева вопросам серьезных подвижек мы пока не наблюдаем", - заключил Малек Дудаков.