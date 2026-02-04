Переговоры Ирана и США стартовали в Омане

В столице Омана Маскате начались переговоры иранской и американской делегаций, они посвящены ядерной тематике.

В Маскате в эти минуты проходят ирано-американские переговоры, об этом сообщают агентство Fars и иранское гостелевидение.

Встреча посвящена ядерной тематике.

Во главе иранской делегации на переговорах – министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Американскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

Стоит отметить, что эта встреча представителей Тегерана и Вашингтона проводится впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, причиной которой стало обострение ирано-израильского конфликта в июне прошлого года. На тот момент между Ираном и США состоялись уже пять раундов консультаций.