Годовой турпоток в Адыгею впервые превысил 1 млн человек

Герб Адыгеи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Адыгея в 2025 году приняла свыше 1 млн туристов, турпоток вырос на 17% по сравнению с предшествующим годом.

Республика Адыгея становится все популярнее у туристов, в прошлом году ее посетили более 1 млн туристов, следует из данных республиканского комитета по туризму и курортам.

"Это на 17% больше, чем в 2024 году. Цифры показывают устойчивую положительную динамику внутреннего туризма"

– комитет

В 2024 году турпоток в Адыгею составил более 865 тыс человек, в 2025 – более 1 млн человек.

В начале 2026 года республика также оказалась востребованным местом для отдыха.

"Общее количество гостей за новогодние праздники составило более 156 тыс. человек, что превышает на 32% цифру прошлого года"

– комитет

Объекты размещения в Адыгее в новогодний сезон были забронированы на 85%, уточнили в комитете, пишет "Интерфакс".

