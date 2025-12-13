Армения откроет сообщение с Азербайджаном в первую очередь через Зангезурский коридор

Министр экономики Армении Геворк Папоян рассказал, что власти РА рассчитывают на открытие прямого ж/д сообщения с Азербайджаном по маршруту TRIPP через пару лет.

В Ереване надеются, что прямое железнодорожное сообщение между Арменией и Азербайджаном будет открыто через TRIPP (Зангезурский коридор) через пару лет, такое заявление сделал глава Минэкономики Армении Геворк Папоян.

Он напомнил, что на данный момент между Азербайджаном и Арменией не существует активной торговли. Министр пояснил, что рынки обеих стран еще незнакомы друг с другом. Он подчеркнул, что для налаживания торговых связей нужно время и участие прежде всего частного сектора и бизнеса.

В то же время, обратил внимание Папоян, государство принимает зависящие от него меры, обеспечивая необходимые для торговли условия: работает над политическими договоренностями, открывает дороги, совершает шаги для задействования железнодорожных коммуникаций.

Министр уточнил, что до запуска прямого железнодорожного сообщения с Азербайджаном могут быть использованы альтернативные варианты коммуникации.

"Это сложный процесс, который требует времени"

– Геворк Папоян

Он добавил, что Армения и Азербайджан обменялись списком товаров для возможных взаимных поставок. Сейчас в Баку и Ереване ждут реакции бизнес-кругов.

Армянские перспективы TRIPP

Экс-глава Центробанка Армении, экономист Баграт Асатрян в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" призвал правительство более активно продвигать "Маршрут Трампа" в работе с внутренней армянской аудиторией и подробнее рассказывать гражданам, какие выгоды прямое транспортное сообщение с Азербайджаном принесет экономике Армении.

"Пока у нас нет большой ясности в отношении того, что в конечном счете будет представлять собой "Маршрут Трампа", когда он будет реализован. Понятно, что сообщение с Азербайджаном создаст техническую возможность для перевозок товаров армянских производителей через азербайджанскую территорию в Россию и обратно. Но конкретики в проекте все еще слишком мало, так что возникают сомнения, что сам министр Папоян знает, как будет выглядеть TRIPP в действии", - прежде всего сказал он.

"В настоящее время правительство делает по проекту только политические заявления, вероятно, чтобы убедить общественность, что TRIPP будет приносить пользу Армении, в то время как люди уверены, что дорогой "Маршрута Трампа" будет пользоваться преимущественно Азербайджан для поддержания связи с Нахчываном и для самого короткого пути в Турцию. Было бы неплохо, если бы они рассказали общественности более подробно, как TRIPP будет работать для самой Армении", - подчеркнул Баграт Асатрян.

"В частности, важный вопрос – входит ли в проект предоставление Азербайджаном транспортного доступа через Нахчыван с юга на север Армении по железной дороге. Если в рамках TRIPP будет построена железная дорога через Мегри, появится техническая возможность соединить Араратскую область Армении с самым югом Сюникской области – но получат ли Армянские железные дороги право водить по этому маршруту поезда? Это пока неизвестно", - отметил экс-глава ЦБ Армении.