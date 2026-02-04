Посол: РФ готова к обсуждению участия в Маршруте Трампа

Посол России в Ереване высказался о том, что Россия готова осуждать перспективы своего участия в реализации проекта TRIPP (Маршрут Трампа).

Россия внимательно следит за тем, что происходит вокруг инициативы "Маршрут Трампа" (Зангезурского коридора) и готова обсуждать свое участие в этом проекте, такое заявление сделал посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.

"Мы готовы к обсуждению возможности подключения к этой инициативе, учитывая в том числе и весьма тесное взаимодействие России и Армении в поддержании и развитии железнодорожной сферы в Республике Армения на основе концессии"

– Сергей Копыркин

Как отметил посол, в настоящее время детали возможного участия России в реализации этого проекта только начинают проясняться, РФ готова их поддержать.

Кроме того, он заявил о том, что Россия стояла у истоков процесса разблокирования транспортных коммуникаций Баку и Еревана, а так же нормализации их отношений, поэтому данный факт имеет значение для российской стороны в этом вопросе.

Реализация всех возможных транспортных инициатив должна учитывать интересы всех заинтересованных стран региона и их соседей, подчеркнул Копыркин в интервью "России 24".