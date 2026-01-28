Баку выразил МОК протест из-за антиазербайджанской акции армянских фигуристов

Национальный олимпийский комитет Азербайджана выразил протест Международному олимпийскому комитету в связи с тем, что армянские фигуристы выбрали для выступления на Играх композицию под названием "Арцах".
Дуэт фигуристов из Армении Карина Акопова и Никита Рахманин намерен выступать под композицию "Арцах".
В олимпийском комитете АР прежде всего довели до сведения МОК, что "термин "Арцах" отражает идеологическую сущность незаконной и сепаратистской политики, проводимой Арменией на протяжении многих лет в отношении международно признанных территорий Азербайджанской Республики".
"В этой связи данный выбор программы для международного спортивного мероприятия, такого как Олимпийские игры, которые должны оставаться вне политики, явно имеет политический и идеологический подтекст и противоречит олимпийским ценностям"
– НОК Азербайджана
Азербайджанская сторона отметила, что на Играх, согласно основным принципам Олимпийской хартии, не должна допускаться никакая политическая, идеологическая и сепаратистская пропаганда, МОК не должен допускать вмешательства спорта в политику, задача комитета – противодействовать эксплуатации спортсменов и соревнований в политических целях.
"Подобные случаи наносят ущерб духу Олимпийских игр, спортивной этике и международным спортивным принципам, нарушают принцип нейтралитета Олимпийского движения и одновременно подрывают атмосферу мира и взаимного доверия в регионе"
– НОК Азербайджана