Баку выразил МОК протест из-за антиазербайджанской акции армянских фигуристов

Национальный олимпийский комитет Азербайджана обратился к МОК в связи с выбором композиции для выступления на Олимпиаде армянскими фигуристами.

Национальный олимпийский комитет Азербайджана выразил протест Международному олимпийскому комитету в связи с тем, что армянские фигуристы выбрали для выступления на Играх композицию под названием "Арцах".

Дуэт фигуристов из Армении Карина Акопова и Никита Рахманин намерен выступать под композицию "Арцах".

В олимпийском комитете АР прежде всего довели до сведения МОК, что "термин "Арцах" отражает идеологическую сущность незаконной и сепаратистской политики, проводимой Арменией на протяжении многих лет в отношении международно признанных территорий Азербайджанской Республики".

"В этой связи данный выбор программы для международного спортивного мероприятия, такого как Олимпийские игры, которые должны оставаться вне политики, явно имеет политический и идеологический подтекст и противоречит олимпийским ценностям"

– НОК Азербайджана

Азербайджанская сторона отметила, что на Играх, согласно основным принципам Олимпийской хартии, не должна допускаться никакая политическая, идеологическая и сепаратистская пропаганда, МОК не должен допускать вмешательства спорта в политику, задача комитета – противодействовать эксплуатации спортсменов и соревнований в политических целях.

"Подобные случаи наносят ущерб духу Олимпийских игр, спортивной этике и международным спортивным принципам, нарушают принцип нейтралитета Олимпийского движения и одновременно подрывают атмосферу мира и взаимного доверия в регионе"

– НОК Азербайджана