Зимняя Олимпиада 2026: где и когда пройдет, будет ли участвовать Россия?

Екатерина Винник
Зимняя Олимпиада 2026: где и когда пройдет, будет ли участвовать Россия?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В начале февраля Италия в очередной раз примет Олимпийские и Паралимпийские игры. Нынешняя Олимпиада станет 25-й по счету в истории, спортивные соревнования пройдут в нескольких городах. Когда начнется зимняя Олимпиада, будут ли в ней участвовать российские спортсмены, как и где ее можно будет посмотреть?

Когда и где пройдет зимняя Олимпиада 2026? 

Несмотря на появившиеся в конце 2025 года сообщения о том, что в Италии не хватает снега для проведения самого главного зимнего спортивного события четырехлетия, зимняя Олимпиада-2026 будет проведена. Официальное открытие запланировано на 6 февраля, но начнутся первые отборочные соревнования уже 4 февраля. Продлится Олимпиада 2026 19 дней, а завершится 22 февраля. Основные города, принимающие спортсменов-участников Олимпиады - это Милан на севере Италии и Кортина-д’Ампеццо - курорт в Доломитовых Альпах. Часть соревнований пройдет также: 

  • в долине Валь-ди-Фьемме (города Предаццо и Тезеро)
  • в долине Вальтеллина (города Бормио, Вальдисотто, Ливиньо).

В Вероне 22 февраля пройдет церемония закрытия. 

Кто поедет на Олимпиаду 2026? 

В Олимпиаде и Паралимпиаде примут участие более трех с половиной тысяч атлетов из 93 стран мира. Участники Олимпийских игр будут бороться за 195 медалей в 16 олимпийских и 6 паралимпийских дисциплинах. Впервые в истории зимних Олимпийских игр в Миланской Олимпиаде будут участвовать два спортсмена из ОАЭ и по одному из Бенина и Гвинеи-Бисау, все в соревнованиях по горнолыжному спорту. Из всех стран-участниц Олимпиады самая большая сборная у США - 233 атлета, на втором месте по численности спортсменов Канада - 206, на третьем Китай - 125. 

Будет ли Россия участвовать в Олимпиаде 2026?

России запрещено участвовать в Олимпийских играх из-за спецоперации на Украине. То же самое касается и Беларуси. Однако индивидуальные спортсмены из России (и Беларуси) смогут принять участие в Олимпиаде в Милане под нейтральным флагом и при условии отказа от демонстрации каких-либо символов, подтверждающих их принадлежность к своей стране. По имеющейся на конец января 2026 года информации, от России на Игры в Италию в этом году поедут: 

  • фигуристы-одиночники Петр Гуменник и Аделия Петросян; 
  • шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова; 
  • конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова; 
  • ски-альпинист Никита Филиппов; 
  • лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев. 

Розыгрыш медалей начнется 7 февраля.

Будет ли зимняя Олимпиада 2026 транслироваться в России?

Трансляцию Олимпиады в Милане будет вести стриминговый сервис Okko. Церемонии открытия и закрытия, соревнования с комментариями, а также церемонии вручения медалей будут доступны бесплатно в прямом эфире и в записи. 

Когда и где пройдет церемония открытия Олимпиады 2026? 

Церемония открытия состоится 6 февраля на миланском стадионе ”Сан-Сиро”. Начнется она примерно в 22:00 по мск и продлится около трех часов. Среди приглашенных знаменитостей Мэрайя Кэри, Андреа Бочелли и Лаура Паузини. Концепция церемонии построена вокруг понятия ”гармонии”, несущего в себе послание мира, единства и диалога. 

Интересные факты об Олимпиаде 2026 

  • На организацию Олимпийских игр в Милане и Кортине было потрачено почти два миллиарда долларов. 
  • Впервые за всю историю проведения спортивного мероприятия олимпийский огонь будет зажжен сразу в двух чашах: в Милане и в Кортина-д’Ампеццо, основных городах, принимающих соревнования. 
  • В церемонии открытия Олимпийских игр примут участие более полутора тысяч волонтеров. 
  • Билеты на предстоящую Олимпиаду можно купить только онлайн на официальном сайте. 
  • Талисманы Олимпиады 2026 -  горностаи Тина и Мило. Горностай Тина со светлым мехом - символ Олимпийских игр, а ее младший брат с темных мехом, Мило, символ Паралимпийских игр. 
  • Впервые на Олимпиаде 2026 женщины будут соревноваться в прыжках на лыжах с трамплина. 
  • Впервые на зимней Олимпиаде будет представлен ски-альпинизм, вид спорта, зародившийся в 1980-е годы. 
