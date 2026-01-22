Токаев напутствовал казахстанских спортсменов перед Олимпиадой в Италии

В Казахстане прошла встреча президента страны с местными спортсменами, которые в скором времени отправятся на зимнюю Олимпиаду. В Играх-2026 примут участие четыре десятка казахстанских атлетов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с 40 спортсменами, которые будут представлять страну на Олимпиаде в Италии.

В ОИ-2026 примут участие примерно 40 казахстанских олимпийцев. Они будут выступать в 10 видах спорта.

"Предстоящие соревнования не только откроют перед вами уникальные возможности, но и послужат серьезным испытанием. Путь к зимней Олимпиаде был непростым. Наши атлеты показали отличные результаты на международных аренах, завоевав 17 золотых, 31 серебряную и 21 бронзовую медали"

– президент РК

Он также отметил, что Казахстан возлагает большие надежны на спортсменов, которые будут защищать честь страны на Паралимпийских играх.

"Несгибаемый дух и сильная воля паралимпийцев являются примером для всех нас. На данный момент мы получили 10 лицензий для участия в Паралимпийских играх, которые пройдут в Италии в начале марта. Ожидается, что это число может увеличиться"

– Касым-Жомарт Токаев

В ходе встречи глава государства вручил флаг Казахстана знаменосцам олимпийской и паралимпийской команд страны.

Напомним, Олимпиада-2026 будет проходить в Милане и Кортине с 6 февраля по 22 февраля.