Олимпийский комитет России утвердил талисман сборной на Играх в Милане

Талисманом сборной России на ОИ-2026 в Италии стал олимпийский мишка: Роспатент зарегистрировал символ.

Олимпийский комитет России зарегистрировал талисман сборной страны, который станет символом российских спортсменов на предстоящих Играх в Италии 2026 года.

Талисманом сборной стал олимпийский мишка, который повторяет своего легендарного предшественника с Олимпиады-80 в Москве. Заявка на регистрацию мишки в Роспатент была подана летом прошлого года, однако процедура была завершена на днях.

Напомним, что олимпийский мишка был представлен в качестве талисмана в начале декабря главой ОКР Михаилом Дегтяревым. Талисман представляет из себя улыбающегося бурого мишку с медалью ОКР на груди. Он создан по образцу мишки с ОИ-1980 в Москве, который стал одним из самых узнаваемых олимпийских символов для жителей СССР и России.

Напомним, что ОИ в Италии пройдут с 6 по 22 февраля этого года.