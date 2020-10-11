Олимпийский парк Сочи примет конкурс "Новая волна"

Уже в предстоящий четверг, 22 августа, в Олимпийском парке краснодарского курортного Сочи стартует Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", в котором выступят 13 конкурсантов из семи стран мира.

Уже в этот четверг, 22 августа, в Олимпийском парке – главной достопримечательности и одной из общественных зон федеральной территории "Сириус" в курортном Сочи - стартует Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", сообщает пресс-служба федеральной территории.

Конкурс пройдет на сцене Олимпийского парка и продлится шесть дней, до 27 августа: в этом году свои таланты продемонстрируют 13 конкурсантов из семи стран мира, передает "АиФ-Юг".

Также в программе конкурса состоятся выступления звезд российской сцены Сергея Лазарева, Игоря Николаева, Полины Гагариной, Олега Газманова, Shamanа, Леонида Агутина и многих других талантливых российских эстрадных исполнителей.

Напомним, музыкальный конкурс "Новая волна" проводится с 2002 года, участие в нем принимают российские и зарубежные звезды, а также талантливые молодые артисты.