Олимпийский парк Сочи примет конкурс "Новая волна"

Уже в этот четверг, 22 августа, в Олимпийском парке – главной достопримечательности и одной из общественных зон федеральной территории "Сириус" в курортном Сочи - стартует Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", сообщает пресс-служба федеральной территории.
Конкурс пройдет на сцене Олимпийского парка и продлится шесть дней, до 27 августа: в этом году свои таланты продемонстрируют 13 конкурсантов из семи стран мира, передает "АиФ-Юг".
Также в программе конкурса состоятся выступления звезд российской сцены Сергея Лазарева, Игоря Николаева, Полины Гагариной, Олега Газманова, Shamanа, Леонида Агутина и многих других талантливых российских эстрадных исполнителей.
Напомним, музыкальный конкурс "Новая волна" проводится с 2002 года, участие в нем принимают российские и зарубежные звезды, а также талантливые молодые артисты.