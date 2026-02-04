Грузия рассчитывает на восстановление стратегического партнерства с США

Уровень отношений Грузии и США при президенте Трампе может быть снова поднят до стратегического партнерства, такое мнение выразил Папуашвили.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на фоне возобновившихся контактов Тбилиси и Вашингтона выразил надежду, что между США и Грузией может быть восстановлено стратегическое партнерство.

"Мы ожидаем, что помимо рабочих встреч и других контактов с США будет полностью восстановлено стратегическое партнерство. Из-за предыдущей администрации Соединенные Штаты испортили отношения с грузинским народом и с Грузией"

– Шалва Папуашвили

Он заявил, что администрации Дональда Трампа предстоит исправить это "преступление" администрации Джо Байдена.

О том, что Грузия готова наладить отношения с США сообщил также мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Процесс идет, встречи уже состоялись. Мы к этому готовы. Разумеется, как только это произойдет, это отразится на отношениях, на нашей стране и на отношении к ней"

– Каха Каладзе

Встречи Грузии и США проводятся на этой неделе, две из них организованы в Вашингтоне, одна в Милане, где сегодня открываются Олимпийские Игры.