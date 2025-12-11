Эльчин Амирбеков: Зангезурский коридор увеличит объемы торговли между Азией и Европой

Экономическое значение Зангезурского коридора рассмотрел спецпредставитель президента АР Эльчина Амирбеков. Амирбеков отметил важность проекта как для связей Баку и Еревана, так и для коммуникаций между Азией и Европой.

Спецпредставитель президента Азербайджана Эльчин Амирбеков рассказал о важности Зангезурского коридора для экономики региона, а также нормализации между Баку и Ереваном.

Как отметил Амирбеков, Зангезурский коридор впервые за 30 лет свяжет Азербайджан и Армению, а также станет одним из маршрутов между Европой и Азией.

"Зангезурский коридор позволит достичь сразу нескольких целей. Во-первых, он свяжет основную часть Азербайджана с Нахчываном. Этот маршрут также соединит Армению и Азербайджан спустя три десятилетия. Кроме того, он станет одним из альтернативных маршрутов из Азии в Европу"

– Эльчин Амирбеков

По словам Амирбекова, проект позволит значительно нарастить торговый оборот между Европой и Азией.

Спецпредставитель лидера АР также отметил важность Зангезурского коридора в контексте экономических связей между Баку и Ереваном. По словам Эльчина Амирбекова, Азербайджан и Армения потенциально могут сформировать единое экономическое пространство.

"После трех десятилетий конфликта, соперничества и конфронтации Армения и Азербайджан решили строить мир. Вашингтонский саммит 8 августа стал крайне важным моментом, когда лидеры подтвердили свою приверженность прочному и необратимому миру. Мы считаем, что это лишь начало длительных отношений"

– Эльчин Амирбеков