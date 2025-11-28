Грузия сможет проводить учения с Турцией в рамках НАТО

Тбилиси и Анкара могут заключить соглашение об участии грузинской береговой охраны в учениях НАТО с турецкой стороной.

Грузия с Турция могут договориться о проведении учений грузинской береговой охраны совместно с Анкарой в рамках НАТО, сообщил замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе.

Проект соответствующего соглашения уже был предложен в грузинском парламенте, уточнил Дарахвелидзе.

Он также добавил, что подобное соглашение Грузия уже подписала с Грецией.

По его словам, подписание такого рода документов очень важно для Грузии, поскольку она – первая страна не член альянса, которая проводит такие учения со странами НАТО.