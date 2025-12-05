Отели Сочи и Сириуса на Новый год стали на 30% популярнее

Туристы продолжают активно бронировать отели Сочи на Новый год. Рост спроса по сравнению с прошлогодними праздниками составляет 30%.

Рост бронирований отелей в Сочи на новогодний период составляет в этом году 30%, следует из данных аналитиков Mantera Supreme.

Отмечается, что Сочи – самый популярный курорт на Юге России в новогодние праздники. При этом уровень бронирований по сравнению с новогодним сезоном 2024-2025 этой зимой на треть выше. Аналогичные показатели у Сириуса. В горном кластере Сочи бронирования возросли на 3%, загрузка уже превышает 70%.

"Если ранее пик заселений приходился на период 30 декабря - 2 января, то в сезоне 2025-2026 гг. максимальный объем бронирований смещается на 2 - 4 января. Кроме того, 5 - 10 января уже сейчас показывают увеличение продаж более чем на 30% относительно прошлого года"

– генеральный менеджер отеля Mantera Supreme Юлия Капралова

Сообщается, что спрос продолжит расти, один из факторов – ценовая политика. В горном кластере с прошлого года цены поднялись лишь на 2-3%, в прибрежном снизились на 7%.