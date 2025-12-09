Годовая инфляция в РФ достигла 6,34%

Уровень инфляции в России с 2 по 8 декабря составляет 6,34% в годовом выражении, сообщили в Минэкономразвития.

Уровень инфляции снизился по сравнению с показателями прошлой недели в 6,61%, также отметили в отчете.

В Минэкономразвития также подчеркнули, что инфляция потребительского рынка составила 0,05%.

Темпы роста цен продовольственных товаров зафиксированы на уровне 0,7%, непродовольственных — 0,01%.