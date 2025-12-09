Производство оборудования для КТК локализуют в Усть-Каменогорске

Казахстан и Россия подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому производство оборудования для Каспийского трубопроводного консорциума будет локализовано в Усть-Каменогорске в Восточно-Казахстанской области.

Оборудование для Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) теперь будет производить Усть-Каменогорский арматурный завод, говорится в подписанном сегодня в Астане соглашении между двумя предприятиями, сообщили в правительстве.

Документ в области импортозамещения промышленного оборудования подписали генеральный директор АО АО "Усть-Каменогорский арматурный завод" Александр Будрис и генеральный директор КТК Николай Горбань, передает Sputnik Казахстан.

"Сотрудничество направлено на развитие локального производства запорной арматуры, насосных агрегатов и электродвигателей, расширение применения отечественного оборудования на объектах магистрального нефтепроводного транспорта и на формирование устойчивой кооперации"

- правительство Казахстана

Согласно документу, один из ключевых операторов нефтетранспортной инфраструктуры получит качественные комплектующие и оборудование, произведенное в Казахстане. Также сотрудники завода будут проводить техническое обслуживание, модернизацию и испытание оборудования и совместно с коллегами из КТК разрабатывать и внедрять инновационные технологии, говорится в сообщении.