Нового "сверхагрессивного" гриппа в России нет – власти

Роспотребнадзор опроверг распространенное СМИ сообщение о якобы курсировании в России принципиально нового, более агрессивного и опасного вируса гриппа.

Никаких подтверждений сообщений о новом сверхагрессивном вирусе гриппа, которым якобы массово болеют россияне, соответствующее опровержение распространил Роспотребнадзор.

"Официальных данных, подтверждающих какую-либо циркуляцию "нового, сверхагрессивного, мутировавшего варианта, невосприимчивого к вакцинации", информацию о котором распространило электронное СМИ, на текущий момент нет"

– Роспотребнадзор

В санитарном ведомстве подчеркнули, что ни в одном регионе России не наблюдается существенного увеличения госпитализаций из-за сложного теченич гриппа, при этом во всех субъектах принимаются меры для контроля над эпидемиологической ситуацией.

В Роспотребнадзоре добавили, что по-прежнему самая эффективная профилактика заключается в вакцинации: среди заболевших гриппом доля привитых составляет 0,02%. Кроме того, у вакцинированных практически не встречаются тяжелые формы заболевания.