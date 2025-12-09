Осквернившего Вечный огонь задержали в Риддере

Суд в Казахстане назначил пять суток ареста мужчине, который жарил курицу на Вечном огне в Риддере. Инцидент, произошедший в начале декабря, попал на видео и вызвал возмущение в соцсетях, после чего вандала оперативно задержали.

В городе Риддер (Казахстан) правоохранители задержали местного жителя, который жарил мясо на мемориале Вечного огня. Мужчину задержали.

Как сообщается, инцидент произошел в ночь на 4 декабря. Мужчина не только жарил мясо на священном огне, но и оставил после себя мусор. Его личность установили после изучения записей с камер видеонаблюдения и опроса свидетелей.

История получила огласку благодаря публикациям в соцсетях. Утром в день происшествия одна из горожанок обнаружила и сняла на видео дымящееся мясо на мемориале. После уборки обугленных остатков она резко раскритиковала в сети бездействие властей. Это замечание не осталось без внимания: уже в тот же день акимат организовал внеплановую уборку территории памятника.

Было возбуждено дело, суд привлек мужчину к административной ответственности за осквернение общественного места, вынеся решение об аресте сроком на пять суток.