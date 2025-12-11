Российские отели илут на новый рекорд по числу мест размещения

В уходящем году отели России могут ввести рекордное количество номеров за последние десять лет.

По итогам уходящего 2025 года количество номеров в российских отелях может достигнуть своего максимума, рассказали исследователи международной консалтинговой компании NF GROUP.

В исследователи отмечено, что российский номерной фонд достигнет 10,5 тыс, что на 17% больше, чем годом ранее.

Также 2025 год побьет рекорд по количеству гостиничных номеров за текущее десятилетие.

По результатам исследования было выявлено, что новые номера в средствах размещения были введены в 33 регионах России. Больше всего новых средств размещения в Краснодарском крае – 2,7 тыс. Достаточно большое количество также пришлось на Карачаево-Черкесскую Республику – 600 номеров.

По итогам 2025 года российские гостиницы примут около 94,5 млн туристов, включая 90 млн из внутреннего сектора.