Кабардино-Балкария получит свыше 570 млн рублей на благоустройство

В следующем году КБР будет выделено свыше 570 млн рублей на благоустройство территорий. Это более чем на 50% превышает средства, выделенные в этом году.

В Кабардино-Балкарской Республике на работы по благоустройству общественных территорий в 2026 году направят 573,4 млн рублей, поделились в пресс-службе правительства региона.

Отмечается, что в 2026 году финансирование на 56% превысит объем средств, выделенных в текущем году.

"В планы на 2026 год включены 32 общественные территории и три проекта-победителя X Всероссийского конкурса лучших проектов — "Экстрим-парк" в Нальчике, "Город не отпускает" в Чегеме и первый этап "Парка Заря" в Майском"

– пресс-служба

Реализация будет осуществляться в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", входящего в нацпроект "Инфраструктура для жизни".

В этом году в КБР было осуществлено благоустройство на более чем 40 территориях.