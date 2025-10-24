Кабардино-Балкария получит дополнительные средства из федерального бюджета

Правительство РФ приняло решение увеличить финансовую поддержку бюджета Кабардино-Балкарии на 2026 год из федеральной казны на 3,8 млрд рублей, которые будут направлены на реализацию национальных проектов.

Бюджет Кабардино-Балкарии (КБР) на 2026 год вырастет на 3,8 млрд рублей, до 47 млрд рублей, за чет фелеральной поддержки, сообщил глава республики Казбек Коков.

"Объем финансовой поддержки бюджета КБР из федерального бюджета существенно увеличен. На 2026 год это 47,3 млрд рублей, на 3,8 млрд больше, чем в текущем году. Это, в том числе, ресурсы на реализацию нацпроектов - 11,5 млрд рублей, что значительно превышает объемы 2025 года"

- Казбек Коков

Объемы собственных доходов республиканского бюджета также выросли: с начала года они увеличились на 16% или на 2,7 млрд рублей, отметил глава региона, передает ТАСС.

Это позволит эффективнее решать социальные задачи, например - увеличить фонды оплаты труда в бюджетной сфере. Все это направлено на дальнейшее повышение качества жизни жителей республики, - добавил Коков.