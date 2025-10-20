Полмиллиарда рублей потратит на благоустройство общественных зон Кабардино-Балкария

Власти КБР вдвое увеличат финансирование благоустройства общественных территорий. На эти цели в следующем году планируется потратить полмиллиарда рублей.

Кабардино-Балкария собирается в 2026 году потратить полмиллиарда рублей на благоустройство общественных территорий. Об этом рассказали 24 октября в администрации главы республики.

Там отметили, что эта сумма вдвое превышает объем средств, потраченных на эти цели в прошлом году.

"На благоустройство общественных зон КБР в 2026 году направят 500 млн рублей. Объем средств почти вдвое превышает финансирование прошлого года"

– пресс-служба администрации

В следующем году в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" планируется привести в порядок 35 общественных территорий, в том числе 8 зон, которые были выбраны в ходе голосования жителями Кабардино-Балкарии.