Нефтеперерабатывающий завод превысил норму по выбросам почти в 40 раз в Казахстане

НПЗ в Казахстане заподозрили в нарушении нормы по выбросам в десятки раз. Специалисты уточнили, что в атмосферном воздухе в районе завода зафиксированы превышения концентрации сероводорода.

Атырауский завод по переработке нефти (НПЗ) в Казахстане в 36 раз превысил норму по вредным выбросам. Об этом информирует региональная служба коммуникаций области на своих страницах в соцсетях.

"25 января 2026 года, согласно графику дежурной группы по мониторингу атмосферного воздуха и в связи с обращениями жителей города о качестве воздуха, в период дежурства был организован выезд специалистов филиала РГП "Казгидромет" по Атырауской области для проведения замеров качества атмосферного воздуха"

– пресс-служба

В ходе проведенных исследований было установлено, что концентрация сероводорода в атмосферном воздухе в селе Таскала Кенозекского сельского округа превышена в 17,5 раз, на прилегающей к селу Таскала территории – в 15 раз, в районе Химпоселок – в 36,3 раза".

Полученные результаты направят во все уполномоченные государственные органы для принятия необходимых мер.

В свою очередь, пресс-служба НПЗ опубликовала заявление, в котором представила результаты собственных проверок, которые провели специалисты предприятия. По их данным, никаких превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосфере нет.