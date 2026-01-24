Платные парковки появятся в Ессентуках

Ессентуки станут третьим городом Ставропольского края, где действуют платные парковки для автомобилей. Тарифы пока не известны.

Жителей и гостей Ессентуков ждет важное нововведение – в городе появятся платные автомобильные парковки, рассказал Владимир Крутников.

По словам градоначальника, первые такие платные парковочные зоны будут организованы к лету. А первая парковка за деньги будет действовать на Вокзальной площади, где скапливается больше всего автомобилей. Потом новые платные парковки будут распространять вглубь курортного района, в направлении от центра.

Крутников пояснил, что создавать платные парковки было решено из-за транспортного хаоса: автомобилисты оставляют машины где попало, эвакуаторы не справляются с нагрузкой, в итоге возникают заторы, затруднен проезд скорой и пожарных.

На сегодняшний день в Ставропольском крае платная парковка есть только в Ставрополе, а также в Кисловодске. Точные тарифы для Ессентуков пока не определены.