Израиль ударил по объектам "Хезболла" в Ливане

Израильская армия провела очередную серию авиаударов по объектам "Хезболла" в Ливане. Целью стали подземные объекты военной инфраструктуры организации.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела новую серию ударов по целям шиитской организации "Хезболла" в Ливане.

"В ответ на неоднократные нарушения со стороны "Хезболлах" соглашения о прекращении огня Армия обороны Израиля нанесла удары по террористическим объектам "Хезболлах" в нескольких районах Ливана"

– ЦАХАЛ

По данным портала Naharnet, на юге Ливана израильские истребили совершили не менее 23 ударов, в том числе по горной местности Джаббур и ущелью Вади-Баргуз, где "Хезболла" пыталась восстановить свою военную инфраструктуру.

Также удары были выполнены ЦАХАЛ по городу Мейдун.

Ранее представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри проинформировал, что удары будут нацелены на подземные объекты шиитской организации, которые используются для производства и хранения оружия.