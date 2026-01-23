Вестник Кавказа

Хикмет Гаджиев провел встречу с замглавы МИД Ирана

Замглавы МИД Ирана Джалалзаде провел переговоры с Хикметом Гаджиевом. Стороны обсудили комплекс вопросов, связанных с отношениями Баку и Тегерана.

Глава внешнеполитического отдела Администрации Президента АР Хикмет Гаджиев провел встречу с замглавы МИД Ирана Вахидом Джалалзаде, проинформировала пресс-служба дипмиссии ИРИ в Азербайджане

Стороны затронули вопросы отношений двух стран, отметив важность развития контактов между Баку и Тегераном. 

Дипломаты подчеркнули глубокие исторические корни, которые лежат в основе отношений народов Азербайджана и Ирана.

