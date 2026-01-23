Замглавы МИД Ирана Джалалзаде провел переговоры с Хикметом Гаджиевом. Стороны обсудили комплекс вопросов, связанных с отношениями Баку и Тегерана.
Глава внешнеполитического отдела Администрации Президента АР Хикмет Гаджиев провел встречу с замглавы МИД Ирана Вахидом Джалалзаде, проинформировала пресс-служба дипмиссии ИРИ в Азербайджане.
Стороны затронули вопросы отношений двух стран, отметив важность развития контактов между Баку и Тегераном.
Дипломаты подчеркнули глубокие исторические корни, которые лежат в основе отношений народов Азербайджана и Ирана.