Иран отверг идею переговоров по ракетной программе

Иран не готов на переговоры, касающиеся обычного вооружения, в том числе ракет, сообщил иранский чиновник в США. Республика открыта к переговорам по мирному атому.

Тегеран не намерен вступать в переговоры по поводу иранского вооружения, в том числе ракетной программы страны, заявил высокопоставленный иранский чиновник в беседе с журналистами в Нью-Йорке.

"Мы не будем вести переговоры ни о чем связанном с конвенциональными вооружениями, включая ракеты. Это вопрос, в котором мы не можем рисковать"

– заявление

Он уточнил, что иранское руководство готово обсуждать условия гарантий права на использование ядерной энергии в мирных целях с соблюдением положений Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Напомним, переговоры в 2025 году по ядерной программе Ирана прервались из-за военной операции Израиля, в рамках которой США ударили по основным ядерным объектам на территории Исламской Республики.