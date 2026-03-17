Участники встречи в Эр-Рияде призвали Иран прекратить атаки на страны Персидского залива

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры с участием глав МИД 12 арабских и исламских стран Персидского залива, по итогам которых стороны приняли совместное заявление, осуждающее удары Ирана.

"Удары Ирана по странам Персидского залива невозможно никоим образом оправдать, их целями становятся объекты гражданской инфраструктуры и жилые районы"

– заявление

В документе подчеркивается, что Исламская Республика должна незамедлительно остановить эти нападения.

Кроме того, министры достигли договоренности в том, что арабские страны Персидского залива "имеют полное право на самооборону".

Дипломаты также договорились поддерживать сотрудничество для того, чтобы прекратить "агрессию" со стороны Ирана.

Стоит отметить, что участниками переговоров в столице Саудовской Аравии стали главы МИД Азербайджана, Бахрейна, Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Ливана, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии, Сирии и Турции.