Дмитриев назвал визит депутатов Госдумы в США историческим

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев высоко оценил визит делегации Госдумы в США, назвав его историческим событием. Он также поблагодарил конгрессвумен Анну Паулину Луну за содействие в деле развития контактов между Москвой и Вашингтоном.

"Историческое событие! Спасибо, конгрессвумен (Анна Паулина - ред.) Луна, за ваши усилия по налаживанию диалога по установлению мира"

– Кирилл Дмитриев

Ранее Луна заявила о возможности ответного визита в Москву после встречи с российскими парламентариями.

Отметим, что контакты по парламентской линии между Москвой и Вашингтоном были осложнены после 2014 года и введения санкций против России. Текущий визит российских парламентариев в США стал первым за последние годы.