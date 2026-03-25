Иран одержал победу в конфликте с США и Израилем – МИД ИРИ

В МИД Ирана оценили, в какой позиции находится сейчас страна в конфликте с США и Израилем. В ведомстве считают, что уже победили в этой войне.

Иран уже выиграл в конфликте с Соединенными Штатами и Израилем. Такое заявление сделал 26 марта Эсмаил Багаи, официальный представитель иранского МИД.

Таким образом в интервью порталу Zeteo он ответил на вопрос о том, в какой позиции сейчас находится Исламская Республика в ходе конфликта с США и Израилем.

"Я думаю, мы уже выиграли эту жестокую войну" –

представитель МИД ИРИ

Багаи пояснил, что США находятся в состоянии конфронтации с Ираном уже несколько десятков лет и прибегли за это время ко всем способам, однако иранцы показали, что они настроены на защиту своей страны.

Напомним, с конца февраля США и Израиль наносят удары по объектам, находящимся на иранской территории. В ответ Исламская Республика атакует территорию еврейского государства и расположенные на Ближнем Востоке американские базы.