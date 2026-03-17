Турция вышла в финал плей-офф квалификации ЧМ-2026

Сборная Турции принимала Румынию в рамках 1/2 финала плей-офф квалификации ЧМ-2026. Судьбу встречи решил мяч, забитый в начале второго тайма.

Победу со счетом 1:0 одержали хозяева. Единственный мяч на 53-й минуте записал на свой счет защитник турецкой команды Ферди Кадыоглу.

Таким образом, в финал квалификации чемпионата мира вышла сборная Турция, Румыния не смогла пробиться на мировое первенство.