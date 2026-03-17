Вестник Кавказа

Турция вышла в финал плей-офф квалификации ЧМ-2026

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сборная Турции принимала Румынию в рамках 1/2 финала плей-офф квалификации ЧМ-2026. Судьбу встречи решил мяч, забитый в начале второго тайма.

В Стамбуле только что завершился полуфинальный матч плей-офф квалификации чемпионата мира по футболу 2026 году между сборными Турции и Румынии.

Победу со счетом 1:0 одержали хозяева. Единственный мяч на 53-й минуте записал на свой счет защитник турецкой команды Ферди Кадыоглу.

Таким образом, в финал квалификации чемпионата мира вышла сборная Турция, Румыния не смогла пробиться на мировое первенство.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
930 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.