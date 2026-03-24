Ситуация на Ближнем Востоке развивается по худшему сценарию – Песков

Конфликт на Ближнем Востоке в настоящее время развивает по худшему сценарию, такую оценку событиям в регионе дали в Кремле.

Москва констатирует, что пока ближневосточная ситуация развивается по худшему сценарию, поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают "Вести".

"Мы очень внимательно наблюдаем за тем, что будет дальше, пока можно констатировать, что ситуация развивается по худшему сценарию"

– Дмитрий Песков

Военная операция США и Израиля против Ирана стартовала 28 февраля. Был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи и другие первые лица государства. Иран, отвечая на атаки, наносит удары по базам США в регионе и по территории Израиля, а также ограничил судоходство в Ормузском проливе, через который на мировой рынок поступает около 30% всей нефти.

