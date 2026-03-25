Президент США заявил о содержательных переговорах с Ираном

Иран умоляет заключить сделку, сообщил президент США. При этом он подчеркнул, что пока не очень понятно, случится ли это.

Соединенные Штаты и Иран ведут содержательные переговоры по урегулированию конфликта. Об этом сообщил 26 марта президент США Дональд Трамп, выступая на заседания американского правительства.

"Говоря об Иране, у нас идут крайне содержательные переговоры с нужными людьми"

– глава Белого дома

При этом американский лидер подчеркнул, что сомневается в заключении сделки с Исламской Республики, которая, как он утверждает, умоляет о соглашении.

"Они никудышные бойцы, но они отличные переговорщики, и они умоляют заключить сделку. Я не знаю, сможем ли мы это сделать. Я не уверен, готовы ли мы к этому"

– Дональд Трамп

Он также отметил, что у Тегерана есть шанс на заключение сделки, но надо посмотреть, получится ли это сделать.

"У них теперь есть шанс заключить сделку, но все зависит от них, они скажут: "Мы не ведем переговоры. Мы не будем вести переговоры". Конечно, они ведут переговоры. Их разгромили. Кто бы не стал вести переговоры? Они умоляют заключить сделку. Посмотрим, удастся ли нам заключить выгодную сделку"

– президент США

Ранее сообщалось, что представители США и Ирана могут провести переговоры в конце текущей недели. Предполагаемое место встречи – Пакистан или Турция.