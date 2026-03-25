США выступают против взимания платы Ираном за проход через Ормуз – Трамп

Дональд Трамп выступил против взимания Тегераном платы за проход по Ормузскому проливу. Ранее в СМИ распространилась информация о плате в размере $2 млн, которую якобы берут власти ИРИ.

"Они понемногу делают это, но они не должны этого делать"

– Дональд Трамп 

Ранее издание Bloomberg сообщало, что Иран якобы начал взимать плату за проход через Ормузский пролив. По информации источников, плата с одного корабля составляет $2 млн. 

Власти Ирана не комментировали эту информацию. МИД ИРИ ранее заявил, что проход через пролив доступен для всех стран, которые не участвуют в войне против Ирана на стороне США.

Вам может быть интересно

