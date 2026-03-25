США выступают против взимания платы Ираном за проход через Ормуз – Трамп

Дональд Трамп выступил против взимания Тегераном платы за проход по Ормузскому проливу. Ранее в СМИ распространилась информация о плате в размере $2 млн, которую якобы берут власти ИРИ.

Вашингтон выступил против практики взимания Ираном платы за проход судов через Ормузский пролив, заявил лидер США Дональд Трамп.

"Они понемногу делают это, но они не должны этого делать"

– Дональд Трамп

Ранее издание Bloomberg сообщало, что Иран якобы начал взимать плату за проход через Ормузский пролив. По информации источников, плата с одного корабля составляет $2 млн.

Власти Ирана не комментировали эту информацию. МИД ИРИ ранее заявил, что проход через пролив доступен для всех стран, которые не участвуют в войне против Ирана на стороне США.